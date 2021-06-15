Цены на нефть WTI незначительно снизились
МОСКВА, 15 июн — Dow Jones. Нефтяные фьючерсы начали неделю на неоднозначной ноте. Цены на нефть в США снизились на несколько центов, однако нефть марки Brent повысилась в цене на оптимизме относительно восстановления мирового спроса.
"За некоторыми исключениями, цены на сырую нефть и нефтепродукты устойчиво росли в 2021 году, так как перспективы восстановления мирового спроса затмили возможность того, что рынок захлестнет новая волна предложения", — говорит Робби Фрейзер, управляющий Schneider Electric.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в понедельник закрылись с понижением на 3 цента, или 0,04%, до 70,88 доллара США за баррель, после того, как ранее достигали 32-месячного максимума, поскольку подорожание бензина и прочих видов топлива создает некоторую неопределенность по поводу спроса на протяжении летнего периода.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или 0,2%, до 72,86 доллара за баррель, самого высокого уровня с апреля 2019 года.
"Хорошие настроения на финансовых рынках и оптимистичные прогнозы относительно спроса со стороны ведущих энергетических агентств внесли свой вклад в подъем цен", — пишет в записке аналитики Commerzbank Юджин Вайнберг.
Улучшению настроений участников рынка способствовал отчет Международного энергетического агентства, представленный в конце прошлой неделе. Согласно прогнозу, содержавшемуся в ежемесячном отчете МЭА, опубликованном в пятницу, спрос на нефть в 2021 году будет расти, после чего рост ускорится в следующем году и к завершению 2022 года достигнет 100,5 млн баррелей в день.
Некоторым препятствием для роста цен могут служить разговоры о снятии санкций с Ирана, говорят Майкл Хьюсон, главный аналитик CMC Markets UK.
Июньские фьючерсы на бензин снизились на 0,7% до 2,17 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на печное топливо снизились на 0,4% до 2,11 доллара за галлон.
Между тем июльские фьючерсы на природный газ выросли на 1,7% до 3,35 доллара за млн БТЕ, самого высокого уровня с октября прошлого года.
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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