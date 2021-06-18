Нефть продолжает дешеветь на дорогом долларе
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,82%, до 72,48 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 70,52 доллара.
Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть — временное явление. "Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают "возвращения" иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.
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