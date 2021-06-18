МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.40 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,82%, до 72,48 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 70,52 доллара.

Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть — временное явление. "Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают "возвращения" иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.

Читайте также:

Цены на золото упали почти на 5%