МОСКВА, 24 июн — Dow Jones. Цены на нефть в среду отметились ростом, причем котировки Brent закрылись выше 75 долларов США за баррель, поскольку нефтяные запасы в США падали уже по итогам пятой недели подряд, сократившись на приблизительно восемь миллионов баррелей. Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

Сокращение запасов указывает на хорошее состояние американской экономики, однако при этом демонстрирует "уязвимость, связанную с нехваткой производства нефти", сообщил Фил Флинн из The Price Futures Group.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 12-18 июня сократились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, что является минимумом с недели 29 июня – 6 марта 2020 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 6,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов на 7,2 млн баррелей.

"Мы начинаем видеть нехватку предложения, которая является одной из причин столь позитивной динамики нефтяного рынка", — отметил Флинн.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду прибавили 38 центов, или 0,5%, достигнув 73,08 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 0,5%, до 75,19 долларов за баррель, максимального уровня с октября 2018 года.

Наиболее активно торгуемые сентябрьские фьючерсы на Brent выросли на 0,6%, до 74,50 доллара США за баррель.

В EIA также сообщили о сокращении запасов бензина на 2,9 млн баррелей и росте запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина и дистиллятов на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 1,9%, до 2,27 доллара за галлон, а июльские фьючерсы на печное топливо выросли на 0,4%, до 2,16 доллара за галлон. Котировки обоих контрактов достигли максимального уровня закрытия с 2018 года.

Данные EIA указали на восстановление спроса на бензин в США, "сигнализируя о том, что американская экономика оживает, и люди вновь начинают активно пользоваться автомобильным транспортом", сказал Флинн. "Мы ожидаем, что эта тенденция будет сохраняться, и спрос будет восстанавливаться быстрее предложения", — добавил он.

Тем временем общий объем нефтедобычи в США на прошлой неделе сократился на 100 000 баррелей, до 11,1 млн баррелей в день, согласно данным EIA.

"Нефтедобыча в США на прошлой неделе снизилась, тогда как обычно в это время она должна расти, — заявил Флинн. – То, что мы наблюдаем, является либо последствиями нехватки инвестиций в сланцевом секторе, либо проявлением финансовой дисциплины нефтедобывающих компаний". Цены на золото достигли самого высокого уровня закрытия за неделю

Во вторник цены на нефть упали на сообщениях о том, что нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ обсудила возможность дальнейшего смягчения ограничений на объем совокупной добычи в августе.

Трейдеры будут следить за заседанием коалиции, которое состоится 1 июля, поскольку в рамках этой встречи может быть согласовано наращивание добычи, заявил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

"Россия уже намекнула на свое желание нарастить добычу, тогда как Саудовская Аравия, скорее всего, весьма довольна текущим уровнем цен и может увеличить свои объемы производства, чтобы захватить долю рынка и предотвратить нарушение договоренностей об ограничении добычи другими членами ОПЕК", — сказал он.

Фьючерсы на природный газ на NYMEX отметились ростом в преддверии данных EIA по газовым запасам в США, которые выйдут в четверг. Июльские фьючерсы закрылись с повышением на 2,3%, по 3,33 доллара за млн БТЕ.

"Прогнозы указывают на рекордно высокие температуры воздуха в западных регионах США, начиная с конца этой недели, — заявила Кристин Редмонд из Schneider Electric. – Тем не менее, температуры на юге США ожидаются ниже нормы, что может снизить общий спрос на газ со стороны генерирующих компаний".

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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