МОСКВА, 25 июн — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг отметились небольшим ростом после снижения, наблюдавшегося ранее в ходе сессии, и цены на нефть Brent удержались на максимуме с октября 2018 года, тогда как инвесторы оценивали признаки восстановления спроса и ожидали возможных действий ОПЕК в ответ на недавнее повышение цен. Цены на золото снизились

Цены на нефть "держатся устойчиво на фоне продолжения восстановления базового спроса в условиях возобновления экономической активности, — отметил Колин Цешинский, старший рыночный стратег-аналитик в SIA Wealth Management. – Наблюдающееся в последнее время значительное сокращение запасов нефти по-прежнему оказывает котировкам поддержку".

Разговоры о том, что страны ОПЕК+ "устойчиво наращивают добычу, являются позитивным признаком, пока это увеличение производства нефти в большей или меньшей степени соответствует темпам повышения спроса", — добавил Цешинский. "Если ОПЕК+ продолжат постепенно наращивать добычу и в августе, рынок, вероятно, отреагирует спокойно", — заключил эксперт.

Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться уровни добычи, намечено на 1 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 22 цента, или 0,3%, до 73,30 доллара за баррель. В среду нефть WTI подорожала на 0,3%.

Сентябрьские, наиболее активно торгующиеся, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 31 цент, или 0,4%, до 74,81 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 37 центов, или 0,5%, до 75,56 доллара за баррель. В среду котировки достигли максимума с октября 2018 года.

По словам аналитиков, поддержку ценам оказывают данные, свидетельствующие о том, что спрос обгоняет предложение. В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на неделе 12-18 июня на 7,6 млн баррелей. Запасы снизились по итогам пятой отчетной недели подряд, упав до 459,1 млн баррелей, минимума с 6 марта 2020 года.

Согласно данным EIA, запасы бензина на отчетной неделе сократились на 2,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 0,6%, до 2,28 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 0,1%, до 2,16 доллара за галлон.

"Продолжающееся сокращение запасов говорит о более ограниченном предложении на рынке нефти по мере роста спроса в США, Китае и Европе. Благодаря высоким темпам вакцинации населения, открытие экономик в этих регионах привело к росту потребления нефти и уменьшению запасов", — отметила Софи Гриффитс, аналитик Oanda. Российский рынок акций снизился вслед за бумагами металлургов

"Вопрос в том, продолжит ли ОПЕК+ значительно ограничивать добычу после заседания, намеченного на следующую неделю. Существует высокая вероятность того, что некоторые страны альянса будут выступать за увеличение производства нефти", — заключила Гриффитс.

Ранее на этой неделе информагентства сообщали, что ОПЕК+ рассматривает возможность дополнительного ослабления ограничений добычи в августе, чтобы увеличить предложение в соответствии с ранее достигнутой договоренности о постепенном наращивании добычи с мая по июль.

"ОПЕК+, как ожидается, несколько увеличит предложение. Это может быть сделано официально посредством повышения официального целевого уровня добычи, или же неофициально посредством снижения дисциплины выполнения сделки", — отметила Луиза Диксон из Rystad Energy.

"Теоретически ОПЕК+ может увеличить добычу почти на 3 млн баррелей в день в августе, и рынок, вероятно, будет способен поглотить данные объемы без ущерба для цен. Тем не менее мы придерживаемся более консервативной точки зрения: прирост может составить 1 млн баррелей в день при ежемесячном увеличении добычи на 500 000 баррелей в день, если ОПЕК+ будет проявлять прежнюю осторожность", — уточнила она.

Запасы природного газа в хранилищах США на отчетной неделе выросли всего на 55 млрд кубических футов, сообщило Минэнерго США в четверг. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем предполагали, что ведомство сообщит о росте показателя на 63 млрд кубических футов.

Июльские фьючерсы на газ в США закрылись с повышением на 8 центов, или примерно 2,6%, по 3,42 доллара за млн БТЕ, что является максимумом с января 2019 года.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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