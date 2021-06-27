МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. За последние два заседания ЦБ ключевая ставка была повышена на 1%, и комментарии главы ЦБ дают недвусмысленно понять, что мы увидим повышение еще как минимум на 0,5% до конца года. Естественно, облигации весьма болезненно отреагировали на такой разворот денежно-кредитной политики регулятора – доходности выросли, а цены упали, рассказал управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.

"При этом складывается впечатление, что весь рынок уже "заложился" на значительное повышение ключевой ставки. Долгосрочные облигации, доходность которых в большей степени зависит от будущих показателей инфляции, практически никак не отреагировали на последние ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ", — замечает аналитик.

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При этом он прогнозирует, что регулятор может пойти "до жесткого края цикла" и поднять ключевую ставку до 6,5% до конца года.

По словам Космодемьянского, Банк России за последнее десятилетие полностью сменил modus operandi. Если раньше основной задачей было сглаживание колебаний курса рубля, то начиная с 2015 года регулятор планомерно идет к таргетированию инфляции, оставляя валютный курс рыночным игрокам и вмешиваясь только в самых вопиющих случаях.

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Сейчас премия десятилетней ОФЗ к ключевой ставке – более 2%. Даже принимая во внимание возможный рост ставки еще на 0,5-0,75%, это чрезвычайно высокий уровень, по мнению Космодемьянского. Он считает, что ОФЗ и в целом российские облигации перепроданы и заслуживают быть включенными в портфели умеренно консервативных инвесторов, "которых не смущает возможная небольшая волатильность этого актива".

"По нашему опыту, когда начнут приходить хорошие данные по инфляции, покупать будет уже поздно – в облигациях котировки на продажу испаряются быстрее утренней росы в пустыне", — парирует аналитик.