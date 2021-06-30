МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам и рубля к евро на фоне падения цены нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС упадут в июле на 3,3%, до 3717 пунктов и на 2,8%, до 1608 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится за месяц в пределах 1,5 доллара, до 73,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 1,5 цента до 1,197 доллара, стоимость золота останется немного выше 1750 долларов за унцию, инфляция составит 0,5% за месяц, оценивают перспективы аналитики.

Курс доллара останется около 73,1 рубля, евро подорожает на 60 копеек, до 87,3 рубля, ожидают они. Эксперт назвал перспективные российские акции

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки находятся между сложным выбором прогнозов. Дилемма в следующем: придут ли основные Центробанки к постепенному сворачиванию мер количественного стимулирования, опасаясь инфляционного сценария, либо вероятное развитие четвертой волны пандемии вновь затормозит рост мировой экономики и потребует дополнительных стимулов. Вне зависимости от реализации того или иного сценария фондовые рынки сохраняют риски понижательной коррекции", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В июле мировые рынки могут оказаться под давлением из-за замедления темпов экономического роста, в том числе в Китае, а также ужесточения риторики ФРС США относительно сворачивания монетарных стимулов, что может привести к укреплению доллара, также полагает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Сезон корпоративной отчетности за второй квартал, который откроется в июле, вероятно, принесет увеличение выплат дивидендов и обратного выкупа акций, что поддержит американские акции у исторических максимумов, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

А Андрей Верников из "Универ Капитала" полагает, что есть большая вероятность что инвесторы по факту выхода отчетности зафиксируют прибыль по вложениям в акции и фондовый рынок США начнет снижаться. Тем более, что в июле начинается традиционный "низкий сезон" для фондового рынка США, в таком случае рынки развивающимся стран также снизятся, добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" замечает, что ослабление карантинных мер в отдельных регионах, а также жаркая погода приводят к увеличению спроса на топливо. "ОПЕК+ может рассмотреть вопрос смягчения ограничений на добычу нефти на фоне роста цен и спроса. Повышение цен на энергоносители – один из факторов инфляции. До конца июля ожидаем, что цена на нефть Brent будет в диапазоне 70-80 долларов за баррель", — прогнозирует он.

ОПЕК+, вероятно, примет решение о повышении квот на добычу нефти в пределах 0,5-1 миллиона баррелей, начиная с августа, также не исключает Вайсберг. При этом в расчёт будут приняты, как затормозившиеся переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки, так и озабоченность ускорением роста добычи в странах, не входящих в соглашение, добавляет он.

Спрос на нефть остается значительным и в июле будет поддержан автосезоном, добавляет Соловьев.

Очередное заседание ЦБ РФ пройдет 23 июля; ЕЦБ и ФРС (22 и 28 июля соответственно) также проведут заседания, на которых вероятно дальнейшее обсуждение сворачивания стимулирующих мер, что негативно для рисковых активов, замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Ловушка для рубля. Что будет с российской экономикой при нефти по $100

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Соловьев из Промсвязьбанка осторожно смотрит на российский фондовый рынок в июле. Индекс Мосбиржи, по его мнению, будет двигаться в диапазоне 3700-3800 пунктов, и его небольшое снижение будет также вызвано техническими факторами – дивидендными отсечками крупных компаний.

Динамика нашего фондового рынка во многом зависит от динамики рынка США, кроме того, для отечественного рынка важны цены на нефть, указывает Верников из "Универ Капитала".

"Долгосрочные прогнозы по нефти благоприятны, но новые штаммы коронавируса могут привести к закрытию экономик отдельных стран и снижению потребления нефти. В июле вероятно снижение индекса Мосбиржи до поддержки в 3700 пунктов. Тем более, что недавняя статистика показала отток средств с нашего рынка. Свежих денег пока нет", — говорит аналитик.

Несмотря на долгосрочный положительный взгляд, краткосрочные ожидания у Василия Карпунина из "БКС Мир инвестиций" по российскому рынку сдержанные. Причины следующие: появляются признаки слома растущей тенденции в нефти; притоки нерезидентов сменились оттоками; дивидендные разрывы до середины июля отнимут около 1,5% у индекса Мосбиржи; сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ, что в теории негативно для рынка акций; относительно крепкий рубль не располагает к росту бумаг экспортеров, а также сложная ситуация с пандемией. Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Давление на рубль будет оказывать снижение склонности к риску на глобальном рынке в связи с новой волной коронавируса, считает Владимир Соловьев из Промсязьбанка. "С точки зрения сезонности июль является относительно слабым месяцем для рубля. За последние тринадцать лет рубль в июле снижался к доллару в среднем на 1,7%. Сказывается, в том числе, и повышение спроса на валюту со стороны населения для поездок в отпуск за границу", — добавляет он.

"Банк России вновь поднимет ключевую ставку (сейчас 5,5% — ред.): сценарии повышения на 50 и 100 базисных пунктов сейчас представляются равновероятными", — говорит Вайсберг.

Динамика рубля будет зависеть не только от нефти, но и движений на фондовом рынке, а также действий ЦБ, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "Регулятор допустил, что продолжит повышать ставку маленькими шагами, причем, повышение в июле не исключено. Полагаем, что на рынках обойдется без резких потрясений. Ожидаем курс в диапазоне 71-74 рубля за доллар", — добавил он.

В следующем месяце рубль может умеренно поддержать очередное повышение ставки ЦБ РФ, особо принципиальным для российских активов станет состояние спроса на риск на фоне риторики ФРС, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". "На наш взгляд, в июле еще не будет достигнуто достаточного прогресса для начала сворачивания программы QE за рубежом, в связи с чем рисковый аппетит существенно не упадет. На этом фоне мы ожидаем, что курс в июле будет находиться в диапазоне 72-74 рубля за доллар", — оценила перспектив она. Названы три главные причины ослабления рубля

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Среди акций внутренних секторов, которые в июле могут показать хорошую динамику, Соловьев из Промсвязьбанка выделяет бумаги Сбербанка и Мосбиржи, способные вскоре закрыть постдивидендные разрывы. Также он отмечает, что в следующем месяце начинается сезон публикаций операционных результатов за второй квартал, и одними из первых отчитываются компании потребительского сектора: "Детский мир", "Лента" и "М.Видео". Аналитик считает, что их результаты могут оказаться неплохими.

Верников из "Универ Капитала" считает, что покупать на коррекции стоит акции компаний, бизнес которых растет – "Газпрома", Мосбиржи, Сбербанка.

Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что скорректироваться могут бумаги потребительского сектора, а лучше рынка будут акции "Газпрома", Сбербанка, "Норильского никеля", "Аэрофлота".

"Учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке газа, позитивный взгляд по газовым компаниям, в первую очередь по "Газпрому". Также после просадки в конце июня могут отскочить представители цветной металлургии. Среди лидеров могут оказаться "Газпром", "Лукойл" (если не учитывать дивидендные гэпы). Способны отскочить "Русал" и "Норникель". При реализации сценария восстановления цен на золото положительную динамику покажут "Полюс" и Polymatal", — считает Карпунин из "БКС Мир инвестиций".