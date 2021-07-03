МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. К концу лета можно ожидать снижения курса доллара до 70 рублей или чуть ниже, но закрепиться ниже 70 у него, видимо, не получится, и к концу года доллар снова может быть в районе 74-76. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Финансист дал совет, надо ли продавать доллары прямо сейчас

По его мнению, оснований ожидать потрясений с курсом рубля до конца года нет.

"То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Также и прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель — огромный плюс", — отмечает эксперт.

С другой стороны, доллар при текущих высоких ценах на нефть должен стоить в районе 68 рублей или даже чуть ниже, но то, что он снизится до этого уровня — маловероятный сценарий.

В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту.

"Кроме того, начались полеты самолетов в Турцию и по ряду других туристических направлений, так что спрос на валюту со стороны туристов несколько вырос", — говорит Верников.

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