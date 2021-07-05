МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился до 1% после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

По состоянию на 18.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79% — до 76,77 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 75,73 доллара за баррель. Минутами ранее рост цен на нефть достигал 1%.

В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Таким образом, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях. На этом фоне цены на нефть начали расти.

Третий раунд переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи нефти должен был начаться в 16.00 мск. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. Источник РИА Новости ранее в понедельник сообщил, что за выходные альянсу так и не удалось разрешить разногласия.