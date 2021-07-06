МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель, к которому может привести отсутствие договоренностей ОПЕК+ по новым параметрам сделки с августа, нежелателен для мировой экономики, так как может дополнительно подстегнуть темпы инфляции, прокомментировала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова. ОПЕК назвала факторы неопределенности для рынка нефти

"Если встреча (ОПЕК+ — ред.) и соглашение не произойдет в ближайшее время, есть риски, что текущие ограничения добычи перейдут на август, что, ввиду быстрого восстановления мировой экономики, может привести к дальнейшему росту цен на нефть свыше 80 долларов за баррель, что является нежелательным сценарием развития событий: инфляция в мире и без того высока, а рост цен на нефть ее дополнительно подстегнет", — считает Смирнова.

"Восстановление экономики в условиях растущей инфляции будет происходить медленнее", — добавляет эксперт.

Она полагает, что стороны смогут прийти к компромиссу "хотя бы осенью 2021 года, так как на ОПЕК+ активно влияет США". Однако, в ближайший месяц вполне возможен рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель, если встреча альянса в июле так и не состоится, а никаких негативных событий, способствующих снижению темпов восстановления мировой экономики не произойдет.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.