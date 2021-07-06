Эксперт сочла нежелательной для экономики цену на нефть выше $80
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель, к которому может привести отсутствие договоренностей ОПЕК+ по новым параметрам сделки с августа, нежелателен для мировой экономики, так как может дополнительно подстегнуть темпы инфляции, прокомментировала РИА Новости финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.
"Если встреча (ОПЕК+ — ред.) и соглашение не произойдет в ближайшее время, есть риски, что текущие ограничения добычи перейдут на август, что, ввиду быстрого восстановления мировой экономики, может привести к дальнейшему росту цен на нефть свыше 80 долларов за баррель, что является нежелательным сценарием развития событий: инфляция в мире и без того высока, а рост цен на нефть ее дополнительно подстегнет", — считает Смирнова.
"Восстановление экономики в условиях растущей инфляции будет происходить медленнее", — добавляет эксперт.
Она полагает, что стороны смогут прийти к компромиссу "хотя бы осенью 2021 года, так как на ОПЕК+ активно влияет США". Однако, в ближайший месяц вполне возможен рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель, если встреча альянса в июле так и не состоится, а никаких негативных событий, способствующих снижению темпов восстановления мировой экономики не произойдет.
Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.
ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока сделки. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834127704.html