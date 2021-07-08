МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Моментальное удвоение своих доходов с помощью финансовых инструментов выглядит нереальным. Это задача долгосрочная, а для ее решения потребуется несколько лет, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Все наслышаны о покупке биткоина по 2 тысячи долларов и продать по 40 тысяч, но на практике таких инвестиций нет, они случайные. В теории на коротком интервале можно купить акцию или какой-нибудь актив, который вырастет на соответствующий уровень, но это будет точечная инвестиция на коротком промежутке времени. А вот систематическое инвестирование для получения удвоенного дохода на длинных периодах потребует совсем иных подходов, поясняет он.

По мнению эксперта, важнейшими компонентами инвестирования являются доходность, время и объем инвестиций.

"Самый подходящий класс активов с высокой предсказуемостью в данном случае – это акции. Если говорить о российских акциях, то они демонстрируют в последние 5 лет доходность в 19-23% в год. В целом с момента основания индекс акций Мосбиржи прирастает на 16% в год", — отмечает он.

Аналитик объяснил, куда вложить деньги для пассивного дохода

"Однако это потребует полного вовлечения в рынок, а значит, станет вашей основной работой. Поэтому возьмем среднюю доходность ОПИФа (открытый паевой инвестиционный фонд) на акции, как доступного инструмента инвестирования с доходностью в 19% в год", — говорит Русецкий.

Расчет показывает, что если инвестор будет ежемесячно инвестировать в рынок акций 30% своего дохода в течении 5 лет, то это позволит ему в следующие 3 года иметь удвоенный доход. А отчислений в 20% хватит лишь на два года удвоенного дохода, посчитал эксперт.

"Если же инвестор найдет активы с ежегодной доходностью в 30%, то за 5 лет системного инвестирования скопится достаточная сумма для получения удвоенного дохода в следующие 10 лет. Но такая норма доходности – на уровне 30% — свойственна в основном успешному собственному делу, на длинных горизонтах ее проблематично получить на фондовом рынке", — заключил он.