МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Если посмотреть на историческую доходность фондовых рынков, то можно с уверенностью сказать, что в долгосрочной перспективе финансовые активы растут. На коротких временных отрезках доходность может быть и ниже инфляции, и отрицательной, но на длинном горизонте рынки, как правило, растут. Учитывая этот факт, можно сделать однозначный вывод: долгосрочное инвестирование рано или поздно приносит плоды. Это особенно справедливо в случае с долевыми инструментами – акциями, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

"Важно отметить, что, говоря о длинном горизонте, речь идет о периодах не в 2-3 года, а о 10-15. Только при такого рода горизонтах можно с высокой долей вероятности говорить о минимизации каких-либо рисков", — поясняет эксперт.

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

"Делать ставку на конкретных эмитентов, или, возможно, даже группу эмитентов, – это пытаться предвидеть будущее, что невозможно. А потому максимально универсальным методом является инвестирование по заветам Джона Богла. А если точнее, то инвестирование в индексные фонды с минимальными издержками", — отмечает Зюриков.

И желательно инвестировать понемногу, но постоянно, чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа.

Возможно, для достижения поставленной цели придется ждать очень долго, но более надежного способа, как представляется эксперту, пока никто не предложил.

Хотя и "никто не хочет богатеть медленно", процитировал эксперт Уоррена Баффета.