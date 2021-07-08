МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг вечером после публикации данных минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

По состоянию на 18.28 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,18% — до 73,56 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 72,27 доллара за баррель.

Днем нефть дешевела более чем на 1%. Вечером статистика из США поддержала котировки. По данным минэнерго США, запасы нефти в стране обновили минимум с февраля 2020 года, снизившись за минувшую неделю на 6,9 миллиона баррелей — до 445,5 миллиона баррелей. Запасы бензина упали на 6,1 миллиона баррелей, тогда как ожидалось падение лишь на 2,2 миллиона баррелей.

При этом цены пока растут весьма неуверенно. Ситуация в ОПЕК+ и коронавирус продолжают оказывать давление на рынки.

ОПЕК+ пока не смогла согласовать дальнейшие условия своей сделки по сокращению добычи. Две встречи в начале июля закончились безрезультатно, а третья, 5 июля, была отменена. Дата нового заседания ОПЕК+ пока не назначена, что вызывает беспокойство на рынке. С 5 июля по настоящий момент цена Brent упала уже на 4,8%, а WTI — на 5,4%.

Трейдеров также пугает быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта". Это может замедлить восстановление мировой экономики, в частности, спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений.