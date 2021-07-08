МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июля, снизились на 1,5%, или на 6,9 миллиона баррелей, — до 445,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

Показатель обновил минимум с февраля 2020 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь на 4 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране сократился на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 39,6 миллиона с 40,3 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю снизились на 6,1 миллиона баррелей (на 2,5%), до 235,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,2 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 1,6 миллион баррелей, или на 1,2%, до 138,7 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их увеличение на 0,2 миллиона баррелей. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, выросла на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,175 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в мае составила 11,23 миллиона баррелей в сутки, в июне — 11,21 миллиона.

Минэнерго США 7 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,1 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — увеличило до 11,85 миллиона баррелей в день.