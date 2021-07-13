МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо колеблются без единой динамики после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ в июне выполнил сделку по ограничению добычи на 114%

По состоянию на 14.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,12% — до 75,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,05%, до 74,06 доллара за баррель.

МЭА в июльском докладе, в частности, сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки.

Агентство ожидает, что устойчивый экономический рост, расширение вакцинации и ослабление ограничительных мер в мире будут поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года.

Вместе с тем инвесторов продолжает беспокоить возможность новых карантинных ограничений из-за распространения новых штаммов COVID-19. Это может привести к сокращению поставок нефти, ударить по спросу и в целом негативно повлиять на мировую экономику.

Также беспокойство на рынках вызывает неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Трейдеры ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали пока не известны.