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https://1prime.ru/Financial_market/20210713/834186118.html
Цены на нефть слабо колеблются после выхода доклада МЭА
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Мировые цены на нефть во вторник днем слабо колеблются без единой динамики после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 13.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо колеблются без единой динамики после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,12% — до 75,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,05%, до 74,06 доллара за баррель.
МЭА в июльском докладе, в частности, сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки.
Агентство ожидает, что устойчивый экономический рост, расширение вакцинации и ослабление ограничительных мер в мире будут поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года.
Вместе с тем инвесторов продолжает беспокоить возможность новых карантинных ограничений из-за распространения новых штаммов COVID-19. Это может привести к сокращению поставок нефти, ударить по спросу и в целом негативно повлиять на мировую экономику.
Также беспокойство на рынках вызывает неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Трейдеры ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали пока не известны.