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Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США
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Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 2% после после публикации статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 2% после после публикации статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,62% — до 75,25 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,07%, до 73,69 доллара за баррель.
Ранее в среду минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,9 миллиона баррелей, до 437,6 миллиона баррелей. Показатель обновил минимум с января 2020 года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля.
При этом добыча за тот же период выросла на 100 тысяч, до 11,4 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина выросли на 1 миллион баррелей, а дистиллятов на 3,7 миллион баррелей, до 236,5 и 142,3 миллиона баррелей соответственно. Запасы дистиллятов достигли максимума с апреля.