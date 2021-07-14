МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 2% после после публикации статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. ОАЭ планирует увеличение мощностей по добыче нефти и газа к 2030 году

По состоянию на 19.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,62% — до 75,25 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,07%, до 73,69 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,9 миллиона баррелей, до 437,6 миллиона баррелей. Показатель обновил минимум с января 2020 года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля.

При этом добыча за тот же период выросла на 100 тысяч, до 11,4 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина выросли на 1 миллион баррелей, а дистиллятов на 3,7 миллион баррелей, до 236,5 и 142,3 миллиона баррелей соответственно. Запасы дистиллятов достигли максимума с апреля.