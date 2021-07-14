МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 июля, снизились на 1,8%, или на 7,9 миллиона баррелей, до 437,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ узнали, что соглашение по сделке ОПЕК+ ещё не достигнуто

Показатель обновил минимум с января 2020 года, а темпы снижения стали сильнейшими с апреля.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижение показателя на 4,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 38,1 миллиона с 39,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 1 миллион баррелей (на 0,4%), до 236,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 142,3 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,9 миллиона баррелей. ОАЭ планирует увеличение мощностей по добыче нефти и газа к 2030 году

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 июля, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,4 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,225 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в мае составила 11,23 миллиона баррелей в сутки, в июне — 11,21 миллиона.

Минэнерго США 7 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,1 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — увеличило до 11,85 миллиона баррелей в день.