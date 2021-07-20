МОСКВА, 20 июл — Dow Jones. Цены на нефть в понедельник снизились. Инвесторы обеспокоены тем, что распространение штамма коронавируса "дельта" может помешать пассажирским перевозкам и ослабить потребление топлива. Акции российских компаний подешевели вслед за нефтью

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали на 7,5% до 66,42 доллара за баррель. Котировки могут показать самое крупное дневное падение с середины марта. Фьючерсы потеряли более 10% против достигнутого на прошлой неделе многолетнего пика, что означает переход на территорию коррекции. Тем не менее котировки удерживаются намного выше уровней начала текущего года.

В последние дни трейдеры закрывали некоторые позиции, рассчитанные на дальнейший рост цен в ходе кампании по вакцинации и восстановления туристической активности. Надежды на скачок спроса подпитывали цены на нефть в этом году, однако стремительный рост числа случаев коронавируса в некоторых странах ухудшает ожидания инвесторов в отношении экономики. Некоторые трейдеры также опасаются новых ограничений на поездки, которые имели бы значительное влияние на цены.

"Если рост спроса, который мы уже отмечали, отчасти застопорится или ослабнет, дефицит предложения во второй половине года сменится его избытком", – говорит Ребекка Бабин, старший нефтегазовый трейдер CIBC Private Wealth.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 6,8%, до 68,62 доллара за баррель.

Между тем фондовые индексы упали на фоне опасений по поводу экономики. В понедельник инвесторы предпочитали приобретать надежные государственные облигации, что привело к падению доходности 10-лених казначейских бумаг США примерно до 1,2%. Доходность облигаций падает, когда растут их котировки.

Трейдеры на рынке энергоносителей также учитывают новости о том, что ведущие мировые нефтедобывающие страны решили постепенно нарастить добычу в следующие месяцы. Альянс ОПЕК+ согласовал последовательное ослабление ограничений на добычу ввиду восстановления спроса. Между тем развитие ситуации со штаммом "дельта" может впоследствии поменять планы группы.

— Автор Hardika Singh; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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