КСТОВО (Нижегородская область), 22 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" ожидает цену нефти в ближайшее время в диапазоне 68-75 долларов за баррель, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. "Лукойл" не будет оспаривать решение Росприроднадзора по разливу в Коми

"Я думаю, что вот колебание от 68 до 75 (долларов за баррель — ред.), это, наверное, колебание будет", — ответил Алекперов на вопрос об ожиданиях по стоимости нефти в ближайшее время.

Текущее снижение мировых цен на нефть Алекперов назвал локальным колебанием. Потребление нефти в мире сегодня стабильно растёт, добавил он.

Кроме того, по его мнению, решение ОПЕК+ продлить сделку и постепенно выходить из ограничений на добычу нефти было правильным.

На вопрос о том, что глава "Лукойла" думает о последнем решении ОПЕК+, он ответил: "Мы его поддерживаем".

"Потребление нефти сегодня стабильно, оно растет как у нас в стране, так и в Европе и в мире. … Поэтому я считаю, что нужно плавно выходить. И то, что было принято такое решение сохранить сделку, ее необходимо сохранить на среднесрочный период времени и плавно вот так выходить, мониторя рынок", — добавил Алекперов.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.