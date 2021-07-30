МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) взлетели более чем на 25% на рекомендации совета директоров компании по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Акции российских компаний падают на внешнем негативе

Акции ТМК к 17.31 мск росли на 28% — 93,1 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,88%.

Ранее в пятницу совет директоров ТМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,296 миллиарда рублей, или 17,71 рубля на акцию.

ТМК ранее выплачивала дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию, первого полугодия 2020 года — 3 рубля на акцию и по итогам первого квартала 2019 года — в размере 2,55 рубля. За 2018 год, а также по итогам 2019 года дивиденды не выплачивались. В то же время вице-президент ТМК Владимир Шматович в июне текущего года говорил, что менеджмент компании не ожидает дивидендных выплат в ближайшие кварталы после того, как весной была приобретена группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ).

Дивидендная политика ТМК предусматривает выплату не менее 25% годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО при условии что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В 2020 году ТМК сократила реализацию труб на 27%, до 2,811 миллиона тонн.