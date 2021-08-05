МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Если валюта требуется вам, например, для отпуска, то сейчас вполне подходящий период для ее покупки. Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро – вблизи минимумов с начала июля. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

"Безусловно, есть соблазн подождать еще немного в надежде на попытки рубля обновить годовые максимумы (ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро), однако ситуация на внешних рынках всегда может измениться в худшую сторону и помешать этому", — отмечает он.

Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

К тому же, по его словам, в сопоставлении с валютами-аналогами на развивающихся рынках рубль уже не выглядит недооцененным в динамике с начала 2021 года.

Например, в паре с долларом рубль с начала года вырос чуть более чем на 2%, в то время как валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии и Мексики либо продемонстрировали чуть меньший рост, либо вовсе снизились.