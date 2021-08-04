МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В начале июля рублевая стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года обновила исторический максимум, превысив уровень 5800 рублей, после чего откатилась и сейчас находится около отметки 5500 рублей. Ранее это бы свидетельствовало о существенной недооцененности рубля к нефти. Однако с учетом накопившейся за последние три года инфляции, а также повышенных из-за пандемии бюджетных расходов, можно говорить о том, что при текущей рублевой стоимости нефти рубль в лучшем случае справедливо оценен. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля инфляция в России находится на относительно высоком уровне и будет оставаться такой еще как минимум несколько месяцев.

Кроме того, из-за длительного действия сделки ОПЕК+ госбюджет недополучал экспортную выручку, а государство намерено реализовывать большие инфраструктурные проекты и другие фискальные стимулы экономики.

"Поэтому, как минимум, на среднесрочном горизонте (6–12 месяцев), вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться", — убежден эксперт.

"То есть, если котировки Brent останутся около текущих значений — 74–75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню", — говорит эксперт.

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