МОСКВА, 5 авг — Dow Jones. Цены на нефть в среду продемонстрировали падение уже третий день подряд. Фьючерсы остаются под давлением после неожиданного увеличения запасов нефти в США. Цены на золото выросли

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 2,41 доллара США, или на 3,4%, по 68,15 доллара за баррель. Октябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 2,03 доллара, или на 2,8%, до 70,38 доллара за баррель.

Как сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в этой стране на неделе 24-30 июля выросли на 3,6 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,3 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов повысились на 800 000 баррелей.

"Объем переработки нефти на НПЗ уже вторую неделю подряд ниже 16 млн баррелей в день, а экспорт снижается. И мы видим, что запасы нефти в хранилищах неожиданно выросли", – говорит Мэтт Смит, директор по исследованию товарно-сырьевых рынков в Clipper Data.

Еще одной причиной роста запасов нефти, произошедшего уже на двух из последних трех последних недель, стала устойчивость импорта, рассуждает Смит. Вместе с тем, крупное падение запасов бензина отчасти сгладило ситуацию. Предполагаемый спрос на бензин подскочил, так как "мы достигли пика летнего сезона автомобильных поездок". Однако предполагаемый спрос на дистилляты значительно снизился, обусловив небольшое увеличение их запасов, отмечает эксперт.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали падения запасов нефти на 4 млн баррелей. Также они ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 000 баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе 24-30 июля снизились на 879 000 баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов сократились на 5,8 млн баррелей и 717 000 баррелей соответственно. Биржи Европы закрылись ростом на общем оптимизме

На этой неделе цены на нефть находятся под давлением, так как распространение дельта-штамма вызывает опасения относительно перспектив спроса, в особенности, в Китае, являющемся второй по величине экономикой мира.

"Риски для спроса в Китае остаются основным поводом для опасений", — отметила Барбара Ламбрехт из Commerzbank. По ее словам, некоторые аналитики уже начали пересматривать прогнозы по росту ВВП в 3-м квартале.

Во вторник в китайском городе Ухань началось массовое тестирование на коронавирус. В этом городе, где в конце 2019 года впервые был обнаружен COVID-19, наблюдается ряд вспышек этого заболевания. Власти ограничили транспортное сообщение между городом Ухань и Пекином с целью замедления распространения вируса.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что по состоянию на понедельник в стране было введено 1,69 млрд доз вакцины от COVID-19, передает WSJ. Население Китая составляет 1,41 млрд человек. Сообщается, что заразившиеся COVID-19 пациенты в основном имеют лишь слабые симптомы или не имеют их вообще, и поэтому они не обращаются к врачам.

Однако трейдеры на рынке нефти опасаются ужесточения карантинных мер.

"На рынке нефти отмечается определенная нервозность, поскольку ввод ограничений на передвижение приводит к значительному сокращению спроса, – подчеркнула Ламбрехт. – Не стоит забывать, что в прошлом году мировой спрос на нефть упал на 8,7% по сравнению с 2019 годом, в то время как потребления угля сократилось на 4%, а спрос на газ – примерно на 2%".

Между тем сентябрьские фьючерсы на бензин завершили день с понижением на 0,9%, до 2,25 доллара за галлон, а сентябрьские контракты на печное топливо подешевели на 2,5%, до 2,0741 доллара за галлон.

Котировки сентябрьских фьючерсов на природный газ подскочили на 3,3%, до 4,158 доллара за млн БТЕ.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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