МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Прогнозирование краха на бирже – вопрос очень сложный и риторический. Однако в момент перегретости разумно сокращать позиции в агрессивных позициях и увеличивать долю консервативных инструментов в портфеле, рассказал агентству "Прайм" личный брокер "Открытие Брокер" Сергей Трощенков.

"Если мы говорим о понятии эффективного рынка, то все, что происходит в мире должно уже быть учтено в рыночных ценах с точки зрения макро- и микроэкономических параметров. Соответственно, исходя из данной гипотезы, фондовый рынок всегда оценен справедливо и в моменте причин для его обрушения нет", — говорит эксперт.

Эксперт дал совет, когда возвращать деньги на банковский вклад "черный лебедь" — непредвиденное событие, которое напрямую негативно и резко воздействует на экономические или политические процессы в мире, или же носит косвенный характер для экономики, но выступает в качестве катализатора для реализации всех остальных видов риска, которые участники рынка принимали во внимание ранее, поясняет он.

Если смотреть на фондовый рынок с другой стороны и говорить о его неэффективности, то можно рассмотреть различные параметры, которые могут позволить сравнить текущее положение. И это тоже имеет место быть, поскольку информация среди участников рынка распространяется неравномерно, часть инвесторов подвержена эмоциональному влиянию, а также оценивает многие факты субъективно, добавляет Трощенков.

Использование данных параметров в чем-то схоже с оценкой компании внутри одной отрасли по мультипликаторам. Только в случае с широким рынком оценка происходит на самом высоком уровне.

Например, можно сравнить капитализацию фондового рынка страны с ее ВВП и посмотреть отрыв от исторического среднего значения. Можно сравнить капитализацию компаний с общей выручкой/прибылью, которые они зарабатывают, и опять же сравнить со средними значениями. Хорошей метрикой является динамика темпов роста индекса рынка и темпов роста прибылей компаний, входящих в него, перечисляет эксперт.

Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

Например, сейчас мы живем в эпоху околонулевых процентных ставок в долларах и евро, соответственно вполне нормально, что сейчас фондовый рынок оценивается по более высоким мультипликаторам нежели это было исторически.

"Сильно изменилась структура крупнейших индексов. Если раньше в S&P500 было больше количество циклических компаний, то сейчас это в основном FANGMAN (Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA).

Понятно, что эти компании должны оцениваться дороже, чем условный Chevron, US Steel или Coca-Cola, заключил Трощенков.