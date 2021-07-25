МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Несмотря на то, что сейчас на графике индекса доллара вырисовывается так называемый "золотой крест", аналитики обеспокоены тем, что вскоре он может смениться совсем другой фигурой — "крестом смерти". Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, когда стоит ждать падения курса доллара, что это означает для мировой экономики и на что будут обращать внимание инвесторы. Финансист объяснил, почему "золотые дни" доллара сочтены

Для начала немного технических подробностей. "Крестом смерти" трейдеры называют пересечение 50-дневной средней индекса доллара (.DXY) с 200-дневной скользящей средней сверху вниз. Таким образом формируется графическая модель, которая дает медвежий сигнал тем, кто следит за техническим анализом курсов валют. "Золотой крест", который формируется снизу вверх, напротив, рассматривается как бычий сигнал.

Это правило широко применяется на рынках и может запустить рефлекторную реакцию игроков на понижение или повышение — в зависимости от конфигурации графика. Если при этом цена валюты уже падает определенное время и находится ниже этих линий и значений, это считается значимым сигналом слома восходящей тенденции.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

По индексу доллара последний "крест смерти" был сформирован в июле прошлого 2020 года и послужил достаточно надежным индикатором дальнейшего нисходящего движения американской валюты. Россиянам дали совет, как стать миллионером к пенсии

"В 2020 году индекс доллара начал свое падение на волне беспрецедентных монетарных и фискальных стимулов, принятых Федрезервом и правительством США для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В результате, с начала пандемии баланс ФРС США увеличился вдвое. Вплоть до июня 2021 года американский регулятор придерживался одной и той же мантры: продолжать масштабную программу по выкупу активов, а диапазон целевой ставки сохранять на уровне 0,00%-0,25% даже если инфляция временно превысит 2%", — объяснил аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.

На фоне инфляционных ожиданий индекс доллара оказался под давлением, а инфляция действительно достигла многолетних максимумов. Это было обусловлено не только мягкой монетарной и фискальной политикой, но и тем, что пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок в экономике. Помимо этого, покупательская способность населения почти не упала, в результате индекс потребительских цен за июнь показал рекордный за длительные период рост на 5,40% год к году.

Против доллара играл и возросший глобальный аппетит к риску: инвесторы покидали защитные активы (в число которых входит и американская валюта) по мере того, как мировая экономика и торговля открывались.

СМЕНА ФОРМЫ

Вероятность слома такой ситуации возникла по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, которое прошло в июне. Несмотря на отсутствие значимых изменений монетарной политики, прогнозы участников заседания оказались более "ястребиными" нежели ожидал рынок.

На этом фоне сейчас мы наблюдаем формирование именно "золотого креста". Старший аналитик рынка Western Union Business Solutions Джо Манимбо заявляет: "золотой крест", который мы можем наблюдать уже в ближайшие дни, "может означать еще один шаг вверх для доллара".

Однако некоторые аналитики указывают на формирование "крест смерти" в паре EUR/USD. В ближайшие несколько дней здесь намечается пересечение указанных скользящих средних, что может послужить сигналом для усиления продаж евро к доллару.

В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ

Эксперты напоминают, что экономика США, по оценкам МВФ, в этом году может ускориться на 7%. "Она является одним из лидеров роста. Мы оцениваем, что в середине 2022 года ФРС США повысит базовые ставки на 0,75 п.п. Это приведет к росту спроса на доллар. Поэтому рассчитывать на долгосрочное ослабление доллара к другим валютам не приходится", — говорил старший экономист дирекции инвестиционного бизнеса СКБ-банка Сергей Коныгин. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

Но, как известно, не все прогнозы имеют свойство сбываться, и "черные лебеди" на рынке могут появиться в любое время. Основанием ожидать ослабления американской валюты в среднесрочной перспективе эксперты считают замедление темпов инфляции в США. В этом случае "ястребиная" риторика ФРС может быть спущена на тормозах. Дополнительным риском может оказаться "постковидное" восстановление мировой экономики, что приведет к накоплению долларовой ликвидности вне США.

В ближайшие годы может продолжиться рост цен на нефть и прочие ресурсы на фоне снижения инвестиций в добычу. Это также обернется риском для доллара США.

Тогда картинки на графиках изменятся. Если предположить, что до конца текущего года доллар все-таки покажет "крест смерти", для игроков это станет определенным сигналом. Конечно, речи о немедленном обвале американской валюты не идет, но инвесторы предпочтут "подстелить соломки".

Инвесторы, скорее всего, будут уводить активы в золото или надежные валюты: евро, швейцарский франк, японская иена или номинируемые в них акции. По мнению Смирнова, часть фондов начнет распродавать свои долларовые активы из-за годовых убытков.

"На фоне вероятности роста безрисковой доходности привлекательность сохранят дивидендные компании с качественным балансом, а также защитные истории — например, бумаги производителей товаров первой необходимости и акции некоторых компаний из сферы ЖКХ (utilities), эти сектора традиционно торгуются с премией", — рассуждает представитель General Invest. Возможно, со временем они станут новым "активом-убежищем" в эпоху валютной нестабильности.