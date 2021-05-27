МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цикличность развития экономики означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление – таким образом, возникновение кризисов время от времени предопределено. Чтобы от них защититься, важно входить в кризис, имея в совокупном портфеле минимальную долю потенциально слабых активов. Не стоит приобретать бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку, большую долю короткого долга – ведь рынки финансирования имеют склонность закрываться на период кризиса. Это же касается и суверенных ценных бумаг, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

К примеру, в период последнего цикла повышения ставок (2017-2018 годы) долговой кризис настиг Турцию, Аргентину, Ливан, а в 2011 году незначительное повышение ставок ввергло в кризис всю южную Европу, проблемы которой никуда не делись спустя 10 лет.

"В этом свете российские облигации – что валютные, что рублевые – выглядят крайне выгодно и надежно для инвестирования в период потенциальной турбулентности", — добавляет эксперт.

Экономисты назвали дату и причины нового экономического кризиса портфели облигаций лучше формировать из качественных бумаг уже сейчас, а доходность повышать не за счет покупки более доходных бумаг, а за счёт добавления иных классов активов (акций).

При этом важно помнить, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. Средняя просадка в период рецессии портфеля акций составляет 20%, а без рецессии такая коррекция в США была лишь 3 раза в истории (из 20 медвежьих рынков).

Лучше других, по словам Русецкого, турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.

"В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис", — настаивает финансист.

С точки зрения аллокации, нужно снижать долю акций и сырье, увеличивая денежную позицию — можно использовать рыночные инструменты по размещению остатков. Ориентир к таким действиям – начало повышения ставок ключевыми регуляторами.

Растущие рынки, особенно в те периоды, когда биржевые индексы обновляют исторические максимумы, всегда порождают логичные вопросы: до каких уровней будет рост и когда возможна коррекция. На фондовом рынке очень часто нужно понять не только уровни, с которых может случится рост (коррекция), но и время наступления даты Х, считает Русецкий.

"Уже сейчас мы можем видеть черты грядущего кризиса, а также определить ключевые события, которые будут его предвестниками. Кризис 2020 года пришел не из экономики, став классическим "черным лебедем". В то же время, это первый кризис в современной истории, когда располагаемые доходы и сбережения населения выросли благодаря социальным трансфертам и отсутствию возможности трат", — отмечает специалист.

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"Несмотря на то, что значительный уровень долга сформирован в развитых странах, пострадавшими могут оказаться в первую очередь развивающиеся страны, по примеру 1998 года. Суверенное государство не объявит дефолт по локальным долгам и предпочтет инфлировать долг, а вот для стран, занимающих в иной валюте, долг становится критическим моментом", — указывает эксперт.

По словам Русецкого, cмысл простой: развитые страны будут держать ставки ниже номинальных темпов роста экономики (то есть с учетом инфляции), и разница в 3% позволит нормализовать долговую нагрузку на 30% за 10 лет.

О времени наступления следующего кризиса тоже можно говорить вполне определенно – это начало цикла повышения ставок в США и Европе.

Крупные распродажи в долларовых активах последние 30 лет начинались только после цикла поднятия ставки со стороны ФРС с лагом в 1-2 года. В настоящий момент ориентир со стороны регуляторов и рыночный консенсус сходятся, что первое повышение ставки произойдет не ранее 2023 года. "Таким образом, мы имеем впереди запас времени для роста рынков. Такие вводные позволяют комфортно инвестировать в рисковые активы (акции) ещё несколько лет, и, пожалуй, данную возможность на текущем этапе не стоит упускать", — полагает эксперт.

"Ожидаемый кризис будет кардинальным образом отличаться от кризиса 2020 года, а главное – от тяжелейшей рецессии 2008-2009 годов, когда эпицентр негатива залегал преимущественно в разрезе потребительского долга. Такие кризисы более затяжные, и нормализация ситуации длится годы. Долговые же кризисы более скоротечные и не столь глубокие, так как потребительские расходы населения (основная движущая сила экономики) не страдают сильно, не растет и безработица", — заключает Русецкий.