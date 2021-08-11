МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Компания "Татнефть" увеличила предложение бензина и дизельного топлива на бирже, по результатам августа значительно перевыполнит показатели биржевых продаж, рекомендованных Минэнерго, сообщили в компании. Падение цен на нефть замедлилось

"Татнефть" с целью снижения угрозы дефицита моторного топлива на внутреннем рынке РФ в период пикового спроса увеличила объемы предложений автомобильного бензина и дизельного топлива на бирже, тем самым, по результатам августа 2021 года объемные показатели биржевых продаж автомобильного бензина и дизельного топлива, рекомендованные Минэнерго, будут значительно перевыполнены", — рассказали в компании.

Нормативы по продаже на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива. В конце июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил журналистам, что норматив продаж бензина на бирже в России будет повышен с 11% до 12%, независимо от динамики оптовых цен. Ранее министерство также обсуждало возможность введения топливных соглашений с компаниями, которые позволяли бы зафиксировать уровень цен в опте.

"С учетом рекомендаций Минэнерго "Татнефть" принимает все меры по максимальному и приоритетному обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, с этой целью стоит задача по сокращению сроков исполнения биржевых заявок и увеличению отгрузки моторного топлива с приоритетом отгрузок в пользу потребителей РФ", — добавили в компании.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%.

Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

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