МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В обозримом будущем у доллара вряд ли могут возникнуть какие-то серьезные проблемы из-за госдолга США. Действительно, сейчас он находится на уровне 150% от американского ВВП. Однако у некоторых стран эта цифра более впечатляющая: у Японии — 300%, у Австрии и Норвегии — около 200%, у Австралии — 150%, немногим больше 100% — у Китая и Великобритании. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, в отличие от других стран (за исключением ЕС), у США внешний долг номинирован в национальной валюте, что в принципе почти исключает по нему дефолта, так как в крайнем случае Штаты могут "напечатать" доллары, необходимые для обслуживания долга.

В принципе, они это и делают через монетизацию госдолга, когда ФРС занимается постоянной скупкой гособлигаций и ипотечных бумаг.

"Правда, это преподносится как временная мера поддержки экономики, но она уже действует с кризиса 2008 года, а после обвала рынков в марте 2020-го, вызванного пандемией, программа монетарных стимулов значительно увеличилась: ФРС вкачала в финансовую систему ликвидности больше, чем за предыдущие 11 лет", — отмечает специалист.

Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

Кроме того, в случае нового кризиса, в том числе вызванного возможными проблемами с экономикой или долговым рынком США, произойдет цепная реакция на других рынках, возникнут дефолты и неплатежи, что вызовет нехватку долларов в глобальной финансовой системе, считает Бабин.

"Это приведет к росту курса американской валюты, что в принципе происходит каждый раз при дестабилизации рынков, так как доллар является одним из защитных инструментов (валютой-убежищем), куда стремятся вложиться инвесторы с целью защиты своих капиталов от потерь в других активах", — заключил эксперт.