МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций по главным биржевым индексам, а также ослабления рубля к доллару и роста к евро на фоне курсовых колебаний форекса, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль преодолел все препятствия

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на следующей неделе на 0,2% — до 3882 пунктов и на 0,5% — до 1676 пункта.

Цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 0,5 доллара — до 71,3 доллара за баррель.

Курс евро на рынке форекс сползет в пределах 1 цента — почти до 1,17 доллара.

Курс доллара поднимется на 50 копеек — до 73,7 рубля, а евро сползет на 30 копеек — до 86,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основной риск для мировых рынков сейчас – ухудшение статистики по пандемии в США и Китае, особенно это отражается на котировках товарно-сырьевых рынков, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". МЭА и ОПЕК+ уже понизили прогнозы спроса в текущем году, и вероятно, это не последняя негативная корректировка, говорит он. Российский рынок акций снижается, не находя драйверов для роста

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что основными ожидаемыми событиями недели станут выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник и публикация в среду протоколов июльского заседания ФРС, в которых могут содержаться подсказки по дальнейшим перспективам ДКП.

В то же время Валерий Вайсберг из ГК "Регион" считает, что до сентября уже почти никто не ждет важных новостей от американского регулятора, несмотря на высокую инфляцию и ужесточение риторики.

"Весьма показательным может стать симпозиум в Джексон Хоуле (26-28 августа), в ходе которого глава Федрезерва традиционно обозначает основные цели регулятора. Учитывая, что ряд представителей ФРС уже осторожно начал ориентировать рынки о возможности сокращения программ выкупа (сейчас — 120 миллиардов долларов в месяц) с октября, важным для рынков может стать и публикация протоколов с последнего заседания ФРС (т.н. "минуток" ФРС), которая состоится в среду", — говорит в свою очередь Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Инвесторы также ждут в понедельник блока июльских данных по промышленности и розничным продажам в КНР и США, — они позволят скорректировать оценки деловой и потребительской активности в этих странах, адаптирующихся к заметному росту заболеваемости новыми штаммами COVID-19, отметил он. Индекс USD в минусе, но вблизи пика с начала года

По мнению аналитика, эта статистика может оказаться не очень хорошей, но сильного негатива не покажет, что может улучшить настроения на рынках.

"Цены на нефть могут несколько повыситься на фоне осторожного оптимизма по поводу дальнейшего развития пандемии. Также заметное влияние на рынок энергоносителей будет оказывать ситуация в Афганистане, что потенциально сказывается и на экспортерах, и на крупных покупателях нефти и газа. В целом мы ожидаем небольшого повышения цен на нефть", — добавляет Андрей Манько из РИА Рейтинга.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Локтюхов позитивно оценивает ближайшие перспективы российского рынка акций.

"Текущие уровни нефтяных котировок, неплохая ситуация на мировых рынках и в российской экономике формируют хорошие ожидания по сезону отчетности и росту дивидендных выплат в дальнейшем", — говорит он.

В результате индекс Мосбиржи способен в августе не только обновить исторические максимумы, но и достичь текущей цели роста – круглой отметки в 4000 пунктов, прогнозирует аналитик. "Роснефть" во втором квартале увеличила добычу нефти и газа

Манько также считает, что российский рынок будет в среднем демонстрировать рост вслед за мировыми биржами и котировками "черного золота".

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут продолжить движение к максимумам текущего года 3915 и 1695 пунктов соответственно при условии сохранения высокого мирового аппетита к риску. Способность индикаторов закрепиться выше во многом будет зависеть от внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"При продолжении затишья на геополитическом фронте, сохранении нефтяных цен и глобального риск-аппетита вблизи текущих уровней российский рынок акций может продолжить постепенно двигаться вверх, не теряя шансов и надежд на выход к новым историческим максимумам по индексу Мосбиржи", — соглашается Бахтин.

В то же время Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает более вероятным разворот вниз по индексу Московской биржи к 3800 пунктам. В случае коррекции аутсайдерами могут стать акции Сбербанка.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

Динамика рубля на следующей неделе будет определяться внешними факторами, говорят аналитики.

"Инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС – ощутимое ужесточение риторики Джерома Пауэлла усилит опасения скорого начала сворачивания программы QE, что негативно скажется на рубле как рисковом активе", — отмечает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Цены на нефть снова перешли к снижению

"Пока рубль довольно устойчив против снижения нефтяных цен, но если на следующей неделе нефть продолжит падение, то курс доллара может перейти к росту. В целом мы ожидаем, что он на следующей неделе останется в диапазоне 72,5-74,5 рубля", — добавила она.

Елена Кожухова из ИК "Велес капитал" среди потенциально опасных для рубля факторов назвала ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и США, ужесточение регулирования ряда отраслей в КНР и признаки замедления роста китайской экономики, а также "ястребиные" сигналы ФРС.

При этом Вайсберг отметил, что технические индикаторы свидетельствуют о нарастающей слабости евро на форексе — как к мировым валютам, так и к рублю. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, предполагает аналитик.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов напоминает, что на следующей неделе могут порадовать своих инвесторов МТС, "М.Видео", "Магнит" и Московская биржа: компании опубликуют финансовую отчетность во вторник, среду, четверг и пятницу соответственно. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

"Если наши ожидания оправдаются, акции "Магнита" и Мосбиржи, тяготеющие к закрытию постдивидендных ценовых разрывов, смогут обновить максимумы. Но и ключевые "фишки" имеют ясные идеи роста", — говорит он.

Так, аналитик предполагает, что акции "Газпрома" могут побить многолетние рекорды (бумаги газовых компаний остаются интересными в условиях рекордного роста цен на газ; кроме того, ближе к концу месяца ожидается отчетность за первое полугодие).

Могут продолжить рост и акции Сбербанка, — они уже находятся на исторических пиках, однако, по оценке Локтюхова, еще не достигли справедливых ценовых уровней.

Финансовые результаты за апрель-июнь также представят "Газпром нефть", En+, Ozon, Qiwi, HeadHunter, МТС, "Русагро" и "Черкизово", напоминает Ващенко. В США внимание приковано к отчетам Nvidia и Macy"s.

По мнению аналитика, лучше рынка могут торговаться акции "Башнефти", "Полюса", "Яндекса" и МТС.

"Скорее всего, лучше рынка будут бумаги металлургов, а также банков. Несколько хуже рынка могут быть акции производителей удобрений, а также строительных компаний", — предполагает в свою очередь Манько.

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