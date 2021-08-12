МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Призывы президента США Джо Байдена к ОПЕК+ быстрее возвращаться к "доковидным" объемам добычи нефти вряд ли будут услышаны – слишком многие риски на рынке до сих пор актуальны. Картель и сочувствующие сохранят консервативную позицию, которая удержит цены от резких колебаний, если не произойдет непредвиденных шоков. Байден призвал ОПЕК пересмотреть решение по добыче нефти

Байден, выступая в Белом доме, призвал ОПЕК к отказу от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики. По его мнению, это необходимо для снижения розничных цен на бензин.

"Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведет к снижению цен для потребителей", — подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня цены на бензин для потребителей ниже, чем в начале этого десятилетия, но они все еще достаточно высоки.

Белый дом полагает, что июльское соглашение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в "критический момент восстановления мировой экономики", сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США уже ведут консультации с ОПЕК по вопросу возможности увеличения добычи нефти. При этом она отметила, что эти консультации необязательно должны привести к немедленной реакции. В Вашингтоне полагают, что подобное взаимодействие должно быть долгосрочным.

По данным СМИ, Штаты ведут переговоры с представителями фактического лидера ОПЕК Саудовской Аравии, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими участниками нефтяного соглашения.

При этом обсуждений этой темы между самими членами альянса пока не было, сказал источник в одной из делегаций РИА Новости. Но не исключено, что ОПЕК+ все же обсудит призыв Вашингтона. "Формат как раз для этого и создавался, чтобы вместе решать вопросы", — указал он.

ЧТО РЕШИТ ОПЕК?

Напомним, что в начале пандемии страны ОПЕК+ сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки, а затем, по мере отмены локдаунов и восстановления деловой активности в мире, начали постепенно ослаблять эти ограничения. На данный момент объем сокращений составляет 5,8 млн баррелей в сутки, и страны альянса договорились ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до полного исчерпания ограничений.

"В условиях растущих рисков из-за ухудшения пандемической обстановки в ряде стран, особенно в Китае, ОПЕК+ вряд ли пойдет на увеличение добычи более быстрыми темпами, чем это было определено на последнем заседании в июле, по крайней мере, на краткосрочном горизонте", считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Оснований для этого не дает и опубликованный в четверг прогноз Международного энергетического агентства, которое понизило оценку мирового спроса на нефть в текущем и следующем годах. Агентство отмечает, что вспышка штамма коронавируса "дельта" привела к тому, что мировой спрос на нефть в июле снизился на 120 тысяч баррелей в сутки после роста в июне на 3,8 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении. Дефицита предложения на фоне постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ не ожидается, напротив, возможен даже его переизбыток в начале следующего года. В ОПЕК+ пока не обсуждали увеличение добычи нефти

На этом фоне консервативная позиция ОПЕК+ и особенно Саудовской Аравии в части регулирования рынка выглядит вполне уместной. Альянс уже неоднократно давал понять, что будет действовать очень аккуратно при определении квот, поскольку ценовая стабильность на нефтяном рынке является ключевым приоритетом для него. "В более отдаленной перспективе при снижении заболеваемости коронавирусом в мире можно допустить, что ОПЕК+ действительно может смягчить ограничения на добычу", — говорит Зайцева.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ?

Если брать расчет результаты последнего отчета МЭА, то нельзя исключить вероятность, что заявления Байдена носят политический характер и нацелены на внутреннюю американскую аудиторию. Дело в том, что стоимость бензина в США находится на рекордно высоких уровнях и властям необходимо хотя бы на словах показать, что они стараются работать на ограничение стоимости роста стоимости нефти, поясняет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", Оксана Лукичева.

При этом аналитики все же видят здравую мысль в словах Байдена о необходимости снижения цен на нефть.

"При текущем уровне добычи на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется небольшой дефицит, хотя он постепенно сокращается. Такая рыночная структура в числе прочих факторов поспособствовала довольно быстрому восстановлению цен на нефть, что в свою очередь привело к удорожанию топлива", — говорит Зайцева.

Очевидно, что более быстрое наращивание добычи позволило бы "охладить" цены на топливном рынке и в целом сократить инфляционное давление в мире, поясняет она.

На внутреннем американском рынке США стоимость бензина прямо зависит от стоимости нефти и сильно с ней коррелирует. Поэтому понижение цен на нефть способствует снижению стоимости бензина, хотя бы краткосрочно, говорит Лукичева.

"Однако не стоит ожидать резкого падения и тем боле смены тренда на падающий с растущего, так как политика энергетического перехода, под которую уже принято множество законодательных актов, будет гнать цены на топливо только вверх", добавляет аналитик.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ РЫНКУ?

Призыв Президента США скорее всего никак не скажется на политике ОПЕК и в отношении сокращения добычи нефти. По мнению зам. декана экономического факультета РУДН Максима Черняева, у многих стран уже сформировался крепкий иммунитет к желаниям Белого дома внести смуту в любое решение, в процессе принятия которого американцы не принимали непосредственное участие, а лишь косвенно пытались лоббировать свои интересы.

Более того, мнение Джо Байдена – запоздалое и носит рекомендательный характер. При желании повлиять на ОПЕК+, США и иным странам необходимо заранее готовить почву для реализации таких заявлений, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса Хаджимурад Белхароев. МЭА понизило прогноз-2021 по мировому спросу на нефть

ОПЕК+ продолжает выступать балансирующей силой на мировом рынке нефти, политика которой направлена на сглаживание резких ценовых колебаний. При условии, что ОПЕК+ продолжит играть свою роль, резких колебаний цен можно будет избежать, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

Сильные ценовые скачки вероятны при возникновении каких-либо шоков для нефтяного рынка. Это может случиться, например, при снижении спроса из-за ужесточения ограничительных мер в ряде стран, особенно в Китае. Среди рисков со стороны предложения аналитик также отмечает вероятное увеличение добычи со стороны Ирана в случае снятия с него американских санкций, считает Зайцева.

Черняев добавляет, что скачки цен возможны и в том случае, если тот, чье мнение не было учтено, попробует дестабилизировать рынок, на что и направлена попытка президента США.

Нельзя застраховать рынок и от крупных природно-техногенных катастрофах в странах где происходит наибольшая добыча и экспорт нефти и нефтепродуктов, отмечает Белхароев

По оценкам ФГ "ФИНАМ", в третьем квартале цены на нефть будут находиться преимущественно в диапазоне 67-72 долларов за баррель. Прогноз до конца года составляет 65-70 долларов за баррель, а на горизонте 12 месяцев – 63-68 долларов за баррель.