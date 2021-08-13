МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания. При этом рубль сначала ослабел, однако затем компенсировал потери первой половины недели. В итоге доллар провел ее (неделю — ред.) в коридоре 73,3 — 74,1 рубля, обновив максимум с 26 июля (74,14 рубля). Евро колебался в рамках 86,1 — 86,9 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля остались колебания глобального аппетита к риску на фоне пандемийных новостей из Китая, а также — из США, сигнализировавших о сроках сворачивания ФРС сроков мягкой денежно-кредитной политики (ДКП).

Рынок нефти восстанавливался, возвращаясь выше 70 долларов после обновления в первый день недели минимума с 20 июля (67,6 доллара).

В итоге доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 30 копеек до уровня 73,2 рубля, евро не менялся, оставаясь на уровне около 86,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 5,2 тысячи против 5,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ СИГНАЛЫ ИЗ США

Рубль начал рабочую неделю неопределенной динамикой против доллара и евро на фоне попыток рынка нефти отойти от ценового минимума почти за месяц.

Котировки "черного золота" рухнули в начале недели и обновили минимум с 20 июля (67,61 доллара по сорту Brent), однако потом в течение недели не без успеха пытались отойти от него вверх, в направлении 70 долларов.

Такое резкое падение нефтяных цен было вызвано тем, что в мире продолжил распространение коронавирус, особенно штамм "дельта". А после ужесточения карантина в Китае, одном из крупнейших потребителей сырья, инвесторы уже не уверены в прогнозах спроса на нефть и перспективах восстановления экономики, заложенных в цены ранее. Что будет с курсом рубля и рынком акций на следующей неделе

При этом нейтральная курсовая динамика форекса и западных фондовых индексов не давала четких сигналов динамике курса рубля, однако действовала успокаивающее на игроков российского валютного рынка.

Свое стабилизирующее влияние на рубль оказывало и традиционное летнее ослабление инфляционного давления в экономике РФ.

Впрочем, были и негативные для рубля факторы, толкавшие его вниз, несмотря на попытки рынка нефти корректироваться вверх. Ценовой индекс гособлигаций RGBI снижался несколько торговых сессий подряд, обновив трехнедельный минимум.

Пессимизма на рынки рискового капитала добавляли и высказывания американских финансовых чиновников. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостич (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале он ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций, но не исключает и более раннего начала, если состояние рынка труда продолжит стремительно улучшаться.

Впрочем, кроме рынка труда инвесторы следили и за инфляцией в США. Так, они с оптимизмом (для рисковых активов) восприняли данные динамики темпов роста потребительских цен в Америке. По итогам июля они выросли на 5,4% в годовом выражении, а только за июль поднялись на 0,5%.

Таким образом, инфляция сохранилась на уровне месяца ранее, который стал рекордным с августа 2008 года. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления темпов роста потребительских цен в США до 5,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,3% в годовом выражении.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение соответственно на 0,4% и 4,3%. Таким образом, опасения по поводу сокращения сроков до сворачивания мягкой ДКП несколько уменьшились.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках коррекционного роста на фоне восстановившейся выше 70 долларов нефти.

Поддержка пришла и от высокого спроса на рублевые гособлигации. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 110,6 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 173,8 миллиарда рублей.

Таким образом, были зафиксированы максимальные показатели спроса и объема на безлимитных аукционах, проводимых в течение последних трех недель.

В целом, ситуация на рынках в ближайшие пару недель, скорее всего, останется спокойной, поскольку инвесторы будут ожидать сигналов от представителей ФРС с симпозиума в Джексон-Хоуле, намеченного на 26-28 августа. До этого вряд ли стоит предпринимать какие-либо активные действия. Соответственно, курс доллара, по-видимому, останется в районе 73 рублей.