МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после робких дневных попыток выйти в плюс к вечеру ускорили темпы снижения на опасениях за спрос после слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.36 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,87% — до 70,69 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 68,53 доллара за баррель. Что будет с курсом рубля и рынком акций на следующей неделе

Днем цены на нефть были в слабом плюсе, но рост оказался недолгим. Его немного поддержал глобальный оптимизм на фондовых и валютных рынках.

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 бьют рекорды, немецкий DAX впервые преодолел отметку в 16 тысяч пунктов. Но настроения на рынке ухудшились после публикации данных о неожиданном снижении индекса потребительских настроений в США.

Слабая статистика может быть признаком ухудшения экономической обстановки на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Это может ударить по спросу на нефть. Усугубляют ситуацию доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), вышедшие на этой неделе.

В частности, МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — на 3,2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК, в свою очередь, сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году и ожидает ее незначительного снижения — на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,21 миллиона, а в 2022 году прогнозирует рост добычи до 11,73 миллиона баррелей в сутки. Цены на газ в Европе перешли к снижению

"Прогнозы МЭА и ОПЕК на следующий год ясно показывают, что у ОПЕК+ нет никаких шансов дальше увеличивать добычу нефти, если группа не хочет рисковать избыточным предложением и наращиванием запасов", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 13 августа, выросло на 10 — до 397 агрегатов.

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