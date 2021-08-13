МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Россиянам с доходами и расходами в рублях угрозу несет падение курса рубля к мировым валютам — это приводит к росту инфляции. Защититься от подобной ситуации можно, только храня часть сбережений в иностранной валюте, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения", — отмечает эксперт.

Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег это проигрышная стратегия, считает Тузов.

"Кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах. Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам", — заключает он.

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