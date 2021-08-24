МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Прошло 50 лет с тех пор, как страны отказались от золотого стандарта и перешли к фиатным валютам, которые не обеспечены золотом. В 1971 году президент США Ричард Никсон отказался от обмена долларов на золото, и мир перешел к экономике, которая основана на почти неограниченном кредите и долге, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"В современном мире нет стран, валюты которых до сих пор обеспечены золотом. Хотя иногда звучат призывы вернуться к золотому стандарту, чтобы, в том числе, ограничить бесконтрольное печатание денег государством и сделать фиатную систему более стабильной. Крайне маловероятно возвращение стран к финансовой системе, основанной на золоте", — полагает эксперт.

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В современной финансовой системе эмиссия денег, которая производится, как и раньше, в основном коммерческими банками посредством кредитования, менее ограничена и зависит от банковских резервов.

Васильев предлагает изучить на цифрах объем золотых резервов в России и объем денежной массы. На 1 августа 2021 года стоимость золота в резервах России составляла 135 миллиардов долларов. По текущему курсу это примерно 10 триллионов рублей. В случае возвращения к золотому стандарту объем золота в резервах страны ограничивал бы объем денежной массы (объем кредитов в экономике), чтобы каждый рубль был обеспечен золотом.

По данным Банка России, объем рублевых кредитов в экономике на 1 июля 2021 года составлял порядка 60 триллионов рублей. Из них 62% или 37 триллионов рублей приходилось на компании и 38% или 23 триллионов рублей на физические лица.

"Таким образом, объем денежной массы в российской экономике в шесть раз превышает объем запасов золота. При этом банки могут легко нарастить объем кредитов под потребности граждан и бизнеса", — подсчитал аналитик.

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Кроме этого, в современном мире одной стране трудно перейти на золотой стандарт из-за глобализации и развитости международной торговли. Экспорт сырьевых товаров вносит существенный вклад в экономический рост России, считает эксперт.

При этом, замечает Васильев, некоторые страны в последние годы активно наращивают золото в резервах.

"В первую очередь, это делают развивающиеся страны, в том числе по геополитическим соображениям. Россия отказалась от долларов в активах ФНБ в пользу золота, евро, юаня и других валют. Китай перестал покупать гособлигации США и стал наращивать вложения в золото. Такие страны как Бразилия и Польша также активно увеличивают запасы драгметалла в резервах", — аргументирует аналитик в беседе с "Прайм".

Следующим эволюционным этапом в развитии глобальной финансовой системы станет переход на цифровые валюты Центральных банков, который снизит роль доллара. Перестройка мировой финансовой системы обычно сопровождается периодом нестабильности, поэтому золото в резервах может помочь стране пережить время повышенной неопределенности, предполагает Васильев.