МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы России обеспечены активами в семи валютах, из которых наиболее значительными являются вложения в евро (29%), долларе (21,9%), юане (12,3%) и фунтах стерлингов (5,9%), а также вложениями в золото (23,6%). Центральный банк постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Поэтому рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

Во время прошлогоднего кризиса золото в резервах показало свои преимущества: за счет роста золота резервы выросли до рекордных значений.

По словам специалиста, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и населения.

"Большинство товаров на международных рынках торгуется за доллар. Поэтому Россия как экспортер исторически имеет положительный валютный баланс и, если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению", — рассуждает Тузов.

"Но слабость рубля к доллару, одновременно и создает российским экспортерам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления рубля не стоит", — считает эксперт.

На падении нефти, для поддержания прибыли экспортеров и, соответственно, собираемости налогов, рубль слабеет к доллару и в ближайшее время данная ситуация не изменится, заключил Тузов.