МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера. Об этом агентству "Прайм” рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны", — добавляет эксперт.

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Это проявилось и в прошлом году, когда национальная валюта Швейцарии резко повысилась в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии, а затем продолжила укрепляться вслед за евро и другими рисковыми активами на волне улучшения ситуации на биржевых площадках.

"Поэтому можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты", — подытожил специалист.