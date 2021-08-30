МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Есть активы, которые можно купить и держать вечно, например, золото. Но проблема золота состоит в том, что его стоимость постоянно колеблется и находится в зависимости от политики Центробанка. Также к вечным активам относятся собственный бизнес, недвижимость, золото и произведения искусства. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

Земля не приносит денежного дохода, но, безусловно, является вечной ценностью.

"Отто фон Бисмарк, к примеру, активно покупал немецкие леса. Его идея состояла в том, что население земли растет, следовательно, земля будет расти в цене пропорционально приросту населения", — говорит эксперт.

Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Вложения в недвижимость не панацея, но это тот актив, который можно передать детям, отмечает финансист.

Что касается вложений в акции, то здесь "все сложно". Безусловно, лучше по методу Баффета покупать акции компаний "с великими именами", потому что они будут приносить прибыль всегда.

Но, предупреждает Верников, вкладываясь в акции, надо быть готовыми к тому, что многие компании могут неожиданно уйти со звездной сцены, и потому стоит постоянно держать руку на пульсе. Любой бренд и любая компания не являются вечной ценностью — "черный лебедь" может прилететь в любую секунду.

"Самый хороший и ценный актив, который стоит держать вечно и передать детям — это свой бизнес. К сожалению, мелкий бизнес редко бывает диверсифицированным, но мелкий может вырасти до среднего. Так что, свой бизнес, недвижимость, золото, произведения искусства стоит "держать вечно"", — заключает финансист.