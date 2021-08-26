МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В 2021 году порядок вступления в наследство значительно упростился. Появилась единая информационная система — реестр наследственных дел — на сайте Федеральной нотариальной палаты. Введя в реестр данные умершего (ФИО, год рождения, смерти), можно узнать, открыто ли наследственное дело, и если да, то у какого нотариуса. Об этом рассказал агентству "Прайм" председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

"При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель", — поясняет адвокат.

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Также с этого года у нотариуса можно получить сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Эти данные в нотариат теперь обязан предоставлять Росреестр.

По словам юриста, для вступления в наследство нотариусы теперь проверяют личность обратившихся граждан по единой биометрической системе Центробанка.

"Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно", — говорит Заблоцкис.