МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи США растут в четверг после выхода статистики по стране, а индексы NASDAQ и S&P 500 вновь обновили свои исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Международные резервы России обновили исторический максимум

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,32% — до 35426,91 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,41%, до 15371,1 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4543,8 пункта; ранее оба показателя достигали максимумов в 15380,1 пункта и 4544,58 пункта соответственно.

Инвесторы обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 миллиарда долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 миллиарда.

В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась в августе до 5,2% с 5,4% в июле. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи. Эксперт объяснил, почему криптовалюты "упадут до нуля"

Аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что данные о числе рабочих мест в частном секторе, опубликованные в среду, немного снизили беспокойство трейдеров относительно статистики по безработице, которая будет опубликована в пятницу. Более слабые показатели по рынку труда означают, что Федрезерв США продолжит придерживаться мягкого курса политики.