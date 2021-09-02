Фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи США растут в четверг после выхода статистики по стране, а индексы NASDAQ и S&P 500 вновь обновили свои исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,32% — до 35426,91 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,41%, до 15371,1 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4543,8 пункта; ранее оба показателя достигали максимумов в 15380,1 пункта и 4544,58 пункта соответственно.
Инвесторы обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 миллиарда долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 миллиарда.
В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась в августе до 5,2% с 5,4% в июле. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.
Аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что данные о числе рабочих мест в частном секторе, опубликованные в среду, немного снизили беспокойство трейдеров относительно статистики по безработице, которая будет опубликована в пятницу. Более слабые показатели по рынку труда означают, что Федрезерв США продолжит придерживаться мягкого курса политики.
https://1prime.ru/Financial_market/20210902/834591223.html