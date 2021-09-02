МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером заметно ускорили рост почти до 2,5-2,8%, трейдеры продолжают оценивать базовые факторы, такие как статистика о запасах нефти и ослабление доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар усиливает снижение к евро в ожидании данных по безработице в США

По состоянию на 18.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,47%, до 73,36 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,78%, до 70,5 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,6-0,7%.

"Цены растут из-за рыночной уверенности после данных о снижении запасов, а также из-за благоприятного на данный момент обменного курса других валют по отношению у доллару", — рассказал газете Wall Street Journal аналитик Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).

Рынки продолжают оценивать статистику минэнерго США, опубликованную в среду, что в совокупности с ослаблением доллара поддерживает нефтяные котировки. Коммерческие запасы нефти за неделю по 27 августа упали на 7,2 миллиона баррелей, до 425,4 миллиона — минимального уровня с сентября 2019 года. Аналитики ожидали снижение только на 3,1 миллиона баррелей.

Удешевление доллара также поддерживает стоимость нефти. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,2%, до 92,26 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе доллар, более доступными для покупки в другой валюте.