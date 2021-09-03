МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. При принятии решений по различным вопросам мы часто обращаемся к специалистам. Логично поступать также, если вы желаете инвестировать в те или иные акции. Как и в любой отрасли, хорошие аналитики дорожат своей репутацией, поэтому они редко дают однозначные советы. Часто используется сценарный анализ, позволяющий описать наиболее очевидные направление развития ситуации, а решение принимает сам клиент, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Аналитик объяснил, почему не стоит покупать золото

"Основная проблема при прогнозе акций и облигаций, это линейность моделей, используемых для прогнозирования, так как краткосрочные колебания акций зависят от иных факторов. Поэтому аналитики используют фундаментальный анализ, позволяющий получить справедливую цену акции или облигации. Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.

Рынки живут ожиданиями, отчетность компаний используется для корректировки прогнозных моделей. Главное — какие ожидания закладываются в прогноз. Часто можно наблюдать, как рекомендованная цена по акции повышается вслед за ростом, это эффект вечной консервативности прогнозов, добавил он.

"Аналитик подробно и детально описывает свою рекомендацию, обычное явление — это отчеты аналитиков по 30-50 и 100 страниц по компании. Прозрачность в рекомендациях — это основное. А вот прогнозы на основе одного сообщения в социальной сети не должны восприниматься как рекомендация", — считает Русецкий.

По его мнению, стоит в первую очередь доверять аналитикам, которые работают в крупных компаниях — на них тратятся большие бюджеты, соответственно, у них больше понимания индустрии, лучше подготовка. Аналитик объяснил, почему вырастет спрос на валюту

А вот доверять частным и анонимным аналитикам из социальных сетей не стоит. Они работают "одиночками" и имеют меньше исходной информации. Если же такой частный аналитик действительно талантлив, то его быстро заметят и наймут в крупную компанию, отметил эксперт.

"Залог успешной торговли — это информация и постоянный ее анализ, рекомендации профессиональных аналитиков — неотъемлемая часть данного процесса. Но вся ответственность о принятии решений на инвесторе, если вы принимаете решение на основе только заголовка или сообщения в социальных сетях, маловероятно, что вы покажете хороший результат управления", — заключил Русецкий.