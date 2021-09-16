МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Есть такие события на фондовом рынке, к которым приковано особо пристальное внимание, будь то заседание ФРС, публикация макростатистики или отчетности крупнейших компаний. Одним из таких значимых событий является "ведьмина пятница". Подробнее об этом событии с экспертной точки зрения рассказал РБК. Трейдер рассказал, какая криптовалюта может скоро подешеветь

Это событие имеет важное значение для трейдеров. Четыре раза в год в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря на рынке наступает "магический" день. Ближайший такой день — завтра, 17 сентября.

В "ведьмину пятницу" одновременно истекают сроки фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы и акции, что может вызвать рост объема торгов и необычное поведение цены в базовых активах, как будто они "под заклятием". Также в этот день наступает Triple Witching Hour, или "Тройной колдовской час" — так называют последний час торгов на бирже.

Как пишет РБК, в этот период фактически истекают сроки контрактов сразу на четыре инструмента и название должно быть "Четверной колдовской час". Но фьючерсы на акции относительно новы для американского рынка, они появились в 2002 году, когда термин "Тройной колдовской час" уже прижился, и новое название применять не стали.

Ведущий аналитик управление анализа рынков "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что в этом году в "ведьмину пятницу" потери могут оказаться довольно серьезными. "Дело в том, здесь совпадают сразу несколько негативных моментов. Во-первых, проблема распространения дельта-штамма COVID-19 стоит достаточно остро и оказывает тормозящее влияние на мировую экономику, и США в этом случае не обладают иммунитетом. Во-вторых, ФРС все настойчивее говорит о необходимости сокращения программы покупки облигаций и данная идея может превратиться в решение на заседании 22 сентября. В-третьих, на текущий момент госдолг США достиг потолка и к концу месяца американское казначейство может столкнуться с отсутствием денег. Вряд ли Конгресс будет долго тянуть с решением этого вопроса, так как демократическое большинство само проталкивает различные программы увеличения госрасходов. Однако нервозность на рынке все же присутствует", — объяснил он. Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отметил, что влияние "ведьминой пятницы" было особенно сильным раньше, до появления современных торговых технологий. "Сейчас же движения, привязанные к данному событию, как правило начинаются за несколько дней, поэтому все происходит более "плавно". Тем не менее какие-то неожиданные и резкие движения в отдельных бумагах вполне возможны, и инвесторам стоит проявлять повышенную осторожность", — посоветовал он.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров поясняет, что фундаментальная привлекательность активов из-за этого технического события не меняется, поэтому на стратегию долгосрочного инвестора это не должно влиять.

Комаров добавил, что инвесторам не нужно переживать, что экспирация фьючерсов и опционов может привести к падению рынка. "Если человек потратит время и изучит статистику поведения рынка вблизи этих событий, то станет очевидно, что никаких стабильных паттернов тут нет", — подытожил он.