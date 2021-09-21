МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инвесторам в конце сентября стоит обратить внимание на акции нефтяников, производителей алюминия и компании, связанные со стройкой и недвижимостью, сообщил РИА Новости портфельный управляющий департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит" Георгий Окромчедлишвили. Эксперт объяснил, кто всегда проигрывает на бирже

"Газовые компании выглядят привлекательные всего, но инвесторам следует присмотреться и к нефтяным компаниям, и к производителям алюминия. Если в США будет принят щедрый пакет стимулирования экономики (президента Джо — ред.) Байдена, то сильно выиграют производители строительных материалов и товаров для дома. Еще один интересный сектор — коммерческая недвижимость. Тренд на работу из дома переоценен рынком, и можно смело ожидать возвращения большинства работников в офисы", — полагает эксперт.

При этом он посоветовал начать инвестировать в акции порционно – сначала, к примеру, одну треть от общего предполагаемого объема вложений. По мнению аналитика, сейчас российские акции смотрятся интереснее всего. На нашем рынке, по мнению Окромчедлишвили, есть потенциал роста за счет более активной фискальной политики в будущем — у России по-прежнему самая низкая долговая нагрузка среди крупных экономик.

"Также выделил бы Европу. Долгое время нежелание Германии наращивать долг для стимулирования экономики служило препятствием для роста. Если выборы выиграет представитель социал-демократов Олаф Шольц, то можно ожидать более проактивной монетарной политики в Германии и, соответственно, ускорения роста в еврозоне и роста котировок европейских акций", — рекомендует аналитик.

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