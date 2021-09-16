МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Кредит — ответственная история, и не стоит использовать этот финансовый инструмент в отрыве от своих долгосрочных планов и целей. На хорошие условия по кредиту главным образом влияют три параметра: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки. Однако модель принятия решения по кредиту учитывает множество факторов, что дает возможность компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других критериев, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика

"Банки обращают внимание на качество кредитной истории. Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве — всё вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заёмщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной", — отмечает финансист.

Банки также обращают внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа: запросов было много, а открытых и/или закрытых кредитов нет.

Собеседник издания добавил, что наличие в кредитной истории займов в МФО также добавляет повышенный "риск-вес" заёмщику. Банки чаще всего будут трактовать этот факт как показатель низкой платежеспособности клиента. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

"Стоит помнить, у каждого банка также есть ещё и свои критерии оценки платежеспособности заёмщика. Например, при прочих равных — лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", — говорит Крамарский.

Важно также предоставлять реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы. Шансы на одобрение также повышает более длительный трудовой стаж.

Специалист советует в качестве банка первого выбора для займа рассмотреть свой зарплатный банк. Как правило, своим зарплатным клиентам кредитные организации предлагают либо пониженную ставку (на 1-2%), либо скидку на страховку.

Однако помимо качества кредитоспособности заёмщика большое значение имеет уровень долговой нагрузки (это соотношение суммы платежей по кредитам к доходу): если он высокий, велика вероятность отказа в получении новой ссуды даже при высоком рейтинге и хорошей истории.

Обращайте также внимание на акции и специальные предложения банков. Часто они предлагают приятную скидку к ставке, если оформить кредит, например, в мобильном приложении, заключает специалист.

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