Эксперт Бадалов: рубль пользуется спросом в других странах для спекулятивных вложений
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Российская валюта действительно пользуется определенным спросом, но вовсе не потому что граждане стремятся хранить в ней сбережения — рост мировой популярности рубля объясняется интересом к валюте иностранных спекулянтов, а интерес спекулянтов продиктован степенью волатильности курса. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.
"Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях", — говорит эксперт.
Ранее сообщалось, что по данным системы межбанковских переводов SWIFT рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах.
По словам Бадалова, последние годы курс рубля отличается высоким уровнем волатильности. В отдельные периоды рубль может укрепляться на 10-15%, а потом терять до 15-20%. Подобные скачки позволяют спекулянтам зарабатывать на рубле высокую прибыль — другого смысла в этом нет, считает финансист.
"В свою очередь, такая волатильность наносит вред российской экономике, и, когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля", — заключил он.
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