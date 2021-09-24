МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Российская валюта действительно пользуется определенным спросом, но вовсе не потому что граждане стремятся хранить в ней сбережения — рост мировой популярности рубля объясняется интересом к валюте иностранных спекулянтов, а интерес спекулянтов продиктован степенью волатильности курса. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Американский финансист назвал сумасшедшей идею держать активы в долларах

"Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях", — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что по данным системы межбанковских переводов SWIFT рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах.

По словам Бадалова, последние годы курс рубля отличается высоким уровнем волатильности. В отдельные периоды рубль может укрепляться на 10-15%, а потом терять до 15-20%. Подобные скачки позволяют спекулянтам зарабатывать на рубле высокую прибыль — другого смысла в этом нет, считает финансист.

"В свою очередь, такая волатильность наносит вред российской экономике, и, когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля", — заключил он.

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