МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. В начале года унция серебра превышала отметку в 30 долларов США, и многие инвесторы заговорили о наступлении цикла роста этого драгметалла. Но к настоящему времени цены скорректировались, и серебро упало почти до 20 долларов, чего нельзя сказать о золоте — цены на него стабильно закрепились выше 1800 долларов за одну унцию. Разница в цене драгоценных металлов является закономерным результатом, который сформировался по ряду причин, рассказывает агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова. Цены на золото останутся под давлением после отчета по рынку труда США

По ее словам, первая причина – историческая.

“Несмотря на то, что золото и серебро с давних пор выполняют роль денег, золотые монеты всегда ценились дороже серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро", — говорит эксперт.

Вторая причина – технологическая. В настоящее время большая часть запасов золота является труднодобываемыми, поэтому себестоимость добычи золота выше, чем добычи серебра. США могут изменить мировые цены на золото

"Золото — мягкий, но очень тяжелый металл, что делает его неудобным в промышленном производстве. Серебро, наоборот, является драгоценным металлом, активно использующимся в промышленности.

Поэтому золото логичнее переплавлять в слитки и использовать в резервах центральных банков, а серебро в производстве электротехнических изделий", — объясняет Звонова.

Третья причина – монетарная. Редкость золота в природе предопределила его способность выполнять функцию денег.

Благодаря этому золоту удалось вытеснить серебро, а в мировой финансовой системе установился золотой стандарт, просуществовавший вплоть до конца XX века, когда в 1971 года президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту, что явилось концом золотого стандарта.

“Но и после отмены золотого стандарта золото не утратило монетарную природу. Центральные банки продолжают хранить свои резервы в золотых слитках, а население хранит свои сбережения в золотых монетах, потому что золото выступает активом-убежищем от рисков и инфляции”, — объясняет эксперт. "Алроса" рассказала о запасах алмазов в России

Четвертая причина – финансовая. Монетарная природа золота явилась причиной активной торговли этим металлом на биржах. Сначала торговля велась только в физической форме, а сегодня золото чаще покупают или продают с помощью срочных контрактов.

Это явление даже получило отдельный термин – бумажное золото, то есть контракт без поставки физического металла. Контракты на золото имеют высокую популярность потому что с их помощью инвесторы хеджируют свои риски от нестабильности на финансовых рынках.

И наконец, пятая причина – это психология.

“Золото всегда ассоциируется с богатством и успехом. Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная — за второе место. Золото обладает высоким уровням символизма, что обеспечивает ему лидерство. Тот факт, что появление криптовалют, призванных вытеснить традиционные деньги и финансовые инструменты, не обошлось без сравнения с золотом, также подтверждает этот символизм", — заключает финансист.

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