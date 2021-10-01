МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. До конца года высокий уровень ставок и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках будут способствовать укреплению рубля. С учетом ожидаемого укрепления доллара рубль может сильнее вырасти к европейской, нежели к американской валюте, рассказывает агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. На Россию пролился "валютный дождь": что ждет рубль

К концу года эксперт ожидает уровень 72-73 рубля за доллар и 83,0-84,0 рубля за евро. Иными словами, значительных скачков не ожидается, но лучше не откладывать покупку на конец года в надежде, что рубль укрепится еще сильнее.

"С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно", — отмечает он.

Кроме того, эксперт напомнил, что ближе к концу каждого месяца компании начинают продавать валюту для налоговых выплат. Поэтому валюту целесообразно покупать во второй половине месяца, а не в первой.

В то же время, приобретение валюты, по мнению экономиста, сейчас не слишком выгодно: доходность российских 10-летних ОФЗ, доступных любому гражданину (одна облигация стоит всего тысячу рублей), составляет 7,3%, а наиболее надежные корпоративные бумаги имеют доходность более 8%. Что купить сейчас, чтобы заработать миллионы через 10 лет

При этом доходность 10-летних российских гособлигаций в долларах США не превышает 1,9%, и ее необходимо дополнительно уменьшить на величину издержек при конвертации.

В последнее время рубль значительно укрепил свои позиции, несмотря на риск введения новых санкций и ослабление валют развивающихся рынков. В результате спред рубля к корзине валют вернулся на уровни конца июля прошлого года. Впрочем, активная фаза сентябрьского налогового периода подошла к концу, и теперь на валютном рынке возможна некоторая коррекция, заключил Петроневич.