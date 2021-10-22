МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс рубля позитивно отреагирует на ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта — до 7,25% годовых, и курс доллара может сползти до 70 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Финансист объяснил, как долго продлится укрепление рубля

Впрочем, объявленный локдаун в РФ может смягчить решение ЦБ, и рубль отреагирует на это снижением, добавляют они.

По оценкам экспертов, Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,25% годовых, которые были последний раз в июле-сентябре 2019 года.

ЖЕСТКОСТЬ ЦБ ТОЛКНЕТ КУРС К 70 РУБ/$

Рубль, заручившись поддержкой жёсткого курса преследования Центробанком инфляции, почти ежедневно обновляет максимумы года, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Сейчас рынок ставит на шаг ЦБ в +0,5 процентных пункта, и по факту объявления такого решения доллар по инерции может ещё приблизиться к 70 рублям — прогнозируемой нами области на конец 2021 года", — добавляет он.

При сценарии +0,5 процентного пункта, вероятно, продолжится тенденция умеренного укрепления рубля, который при текущих ценах на нефть остается все еще недооцененным, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.

ОДНАКО ЛОКДАУН МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ

Объявленное ужесточение коронавирусных ограничений в стране, скорее всего, существенно смягчит вектор денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Эксперт оценил, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

"Видимо, регулятор будет выбирать между сохранением ставки и повышением ее на 0,25 процентного пункта. Не исключено, что ЦБ РФ возобновит повышение ставки по завершении локдауна. Реакция рубля на мягкое решение ЦБ будет умеренно негативной, поскольку рынок в последнюю неделю заложил в курсы рост ставки на 0,5 процентных пункта", — считает он.

Если регулятор повысит ставку только на 0,25 процентного пунктов, рубль может ослабнуть ранее, чем обновит пики года, считает Зельцер. "Ожидания сведутся к приближению технической коррекции доллара вверх. Арбитражный интерес по операциям carry-trade снизится, а рубль несколько отступит от завоёванных вершин 2021 года", — добавляет он.

Значимое влияние на конъюнктуру валютного рынка может оказать обновленный краткосрочный прогноз по инфляции и среднесрочный прогноз по ключевой ставке, ухудшение которого ожидается на предстоящем опорном заседании ЦБ, полагает Попов.

"В случае существенного повышения ориентиров по инфляции на конец 2021 года укрепление рубля может приостановиться, несмотря на налоговый период. А значимое повышение среднесрочных ориентиров по ставке может отложить или ослабить активность carry-trade в рубле", — добавляет он.

Если Центробанк укажет на сохранение повышенных инфляционных рисков, это может стать сигналом к уровню ключевой ставки 7,5% годовых на конец текущего года, поясняет Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Соответственно рост доходностей (и падение цен) ОФЗ в данном случае не позволят рублю отреагировать ростом на итоги заседания ЦБ РФ", — прогнозирует он.

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