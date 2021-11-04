МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Принятое в четверг альянсом ОПЕК+ решение нарастить добычу нефти в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки было ожидаемым, и вряд ли рынок значимо на него отреагирует, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Новак дал прогноз по ценам и спросу на нефть

ОПЕК+ в четверг решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре. Таким образом, альянс продолжит ежемесячно наращивать на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае 2020 сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

"Решение ожидаемое и в целом учтено в текущих ценах, едва ли рынок как-то значимо на него отреагирует. ОПЕК+ пока осторожничает и придерживается решения очень постепенного наращивания добычи на фоне неопределенности с тем, как в дальнейшем будет развиваться пандемия", — считает Маринченко.

По его оценке, такая осторожность уже привела к некоторому перегреву рынка, из-за чего цены на нефть сейчас явно превышают равновесные, а нефтегазовые компании фиксируют рекордную прибыль. Эксперт ожидает, что в следующего году ОПЕК+ еще сильнее увеличит добычу, что должно сбалансировать спрос и предложение и, вероятно, приведет к стабилизации цен.

"Мы по-прежнему считаем, что равновесные цены на нефть находятся в диапазоне 50-60 долларов за баррель", — заключил Маринченко.

Цены на нефть растут в течение осени — в начале октября стоимость барреля марки Brent перевалила за 80 долларов впервые за три года, к середине месяца поднялась выше 85 долларов, а в конце месяца достигала 86 долларов. В четверг на фоне заседания ОПЕК+ котировки были весьма волатильны — незадолго до объявления решения достигали 84,5 доллара за баррель Brent (рост составлял около 3%), а к 20.10 мск уже снижались на 0,4% — до 81,7 доллара.