МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ на заседании в четверг решил не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, согласно действующим условиям сделки, говорится в специальном коммюнике. Нефть дорожает в ожидании итогов заседания ОПЕК+

"Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года", — говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.

Также альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года, отмечается в коммюнике.

Следующая встреча представителей всех стран альянса ОПЕК+ запланирована на 2 декабря.

"С учетом текущих показателей на нефтяном рынке и консенсуса в их оценке, заседание решило… провести 23-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 декабря 2021 года", — говорится в коммюнике.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.