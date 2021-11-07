МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На фоне ожиданий роста цен после новогодних праздников многие задумываются о том, как сберечь свой капитал, а по возможности еще и приумножить. О том, как сохранить свои сбережения и в каких валютах их лучше держать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Как правильно собрать валютный портфель

Он отметил, что валютный портфель консервативного российского инвестора без доступа к финансовым рынкам довольно скуден — он предполагает рубль, доллар и евро в различных долях. Эффективный портфель с возможностью включать в него наиболее выгодные валюты выглядит несколько иначе.

От группы валют "Большой десятки" в портфель войдут доллар США, канадский доллар, швейцарский франк. Доллар с начала этого года укрепился против всех валют G10, кроме получивших поддержку со стороны ралли цен на нефть канадского доллара и норвежской кроны. Если на фоне ожидания повышения ставок ФРС это укрепление продолжится, доллар может быть бенефициаром, подчеркнул Шульгин.

Канадский доллар поддерживает не только нефть, но и тот факт, что страна первой среди развитых государств свернула программу покупки активов. Рынки ждут повышения ставки Банком Канады, но пока этот фактор не заложен в цену валюты. Его покупка — сдвиг от доллара США в сторону более рисковых валют. Наоборот, швейцарский франк — это сдвиг в пользу защитных валют G10. Распределение долей может быть примерно таким: доллар США — 30%, канадский доллар — 10%, швейцарский франк — 10%. Эксперт рассказал, когда стоит опять покупать доллар

"От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей", — указал Шульгин.

По его мнению, заметная коррекция курса рубля возможна лишь во второй половине 2022-2023 годов.

Что касается южнокорейской воны, то ЦБ страны в 2021 году повысил ставку лишь однажды, но недавно дал понять, что готов продолжать делать это в ближайшие месяцы. Новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики окажет поддержку воне.

Присутствие тайского бата в портфеле — сдвиг в сторону более спекулятивной компоновки. Страна готовится отменять карантин для вакцинированных туристов, что может оживить ее экономику в наступающем курортном сезоне. Доли валют EM могут распределиться так: рубль — 30%, корейская вона — 10%, тайский бат — 10%, подытожил Шульгин.